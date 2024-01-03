Rizal Ramli Wafat, Ichsanuddin Noorsy: Dia Punya Pengalaman Internasional yang Bagus

JAKARTA - Ekonom Ichsanuddin Noorsy mengenang sosok rks Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang meninggal dunia di RSCM, Jakarta Pusat, pada Selasa 2 Januari 2023 malam.

Rizal Ramli, kata dia, punya pengalaman di dunia Internasional yang bagus.

"Rizal punya keberpihakan domestik kuat walaupun dia punya pengalaman internasional yang bagus. Garis bawahi ya dia punya pengalaman internasional yang bagus," ujarnya pada wartawan, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, salah satu konstruksi pengalaman internasional yang bagus adalah bagaimana Rizal Ramli bisa masuk di kalangan elit Amerika dalam kebijakan perekonomian Amerika. Hal itu merupakan salah satu peristiwa yang dicatat tentang Rizal Ramli.

"Saya kira itu adalah kenangan yang mendasar, membekas. Bagaimana Anda bisa lihat Rizal bisa mengganti utang dengan lingkungan sebagaimana jalan di Pasopati itu, salah satu indikatornya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, prestasi Rizal pun luar biasa, seperti berhasil merekonstrukturisasi semen Gersik yang kemudian bagus. Rizal Ramli juga berhasil menyelamatkan Bank Internasional Indonesia (BII) tanpa harus mengeluarkan uang.