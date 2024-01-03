Masinton Menangis Kenang Pesan Rizal Ramli saat Melayat ke Rumah Duka

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu melayat ke rumah duka eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli di Jalan Bangka IX, Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari 2023 malam.

Dia pun menangis mengenang sosok Rizal Ramli dengan berbagai pesan-pesannya.

"Kami sampaikan turut berbelasungkawa, khususnya pada keluarga agar diberikan kekuatan dan ketabahan. Saya yang pernah dimentorin oleh Rizal Ramli," ujarnya pada wartawan, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, Rizal Ramli merupakan sosok senior yang memberikan keteladanan dan semangat perjuangan, baik dalam jabatan maupun di luar jabatan pemerintahan.

Kata dia, semasa hidupnya Rizal Ramli merupakan orang yang selalu konsisten dengan nilai dan semangat perjuangan yang diyakininya.

"Saya juga terinsipirasi dengan kritisisme yang beliau sampaikan ke kami generasi aktivis 98, beliau aktivis 70-an," tuturnya.