Tiba di Rumah Duka, Jenazah Rizal Ramli Bakal Dimakamkan di Samping Makam Istri

JAKARTA - Jenazah eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli tiba di rumah duka, Jalan Bangka IX, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (3/1/2024) dini hari.

Rencananya, jenazah Rizal bakal dimakamkan di samping makam istrinya di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan, jenazah Rizal Ramli tiba di rumah duka sekira pukul 00.50 WIB. Jenazah dibawa menggunakan mobil ambulans milik RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Masinton Menangis Kenang Pesan Rizal Ramli saat Melayat ke Rumah Duka

Saat tiba, keluarga, saudara, kerabat, hingga kenalan langsung mengiringi jenazah dengan lantunan selawat saat jenazah dibawa masuk ke dalam rumah.

Para pelayat yang sejak tadi menunggu kedatangan jenazah pun menyampaikan duka cita pada keluarga Rizal Ramli dan mendoakan almarhum.

Perwakilan keluarga almarhum Rizal Ramli, Yosef Sampurna Nggarang alias Yos Nggarang menyebutkan bahwa jenazah Rizal Ramli rencananya akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis esok hari. Rizal bakal dimakamkan di samping makam istrinya.

"Dimakamkan di TPU Jeruk Purut hari Kamis, yang mana istri beliau juga dimakamkan di Jeruk Purut. Mungkin siang ya hari Kamis," katanya pada wartawan di lokasi Rabu (3/1/2024).