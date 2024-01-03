Rizal Ramli Wafat, Indonesia Kehilangan Sosok Kritikus Andal

JAKARTA - Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi menyebutkan bahwa wafatnya eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli sejatinya membuat Indonesia kehilangan sosok kritikus andal.

"Menariknya, Mas Rizal ini memang seperti lahir untuk berjuang dan ketika berada di dalam kabinet pun, beliau masih berjuang, dan ketika menjadi Menko Maritim misalnya, dia mengkritisi temen-temennya," ujarnya pada wartawan, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, kala Rizal menjadi Menko Maritim, tak sedikit teman-temannya yang protes lantaran Rizal Ramli masih selalu saja kritis meskipun sudah menjabat di pemerintahan.

Dia lantas menyampaikannya ke Rizal Ramli akan protes yang disampaikan teman-temannya itu.

"Jawaban Mas Rizal adalah ketika saya di luar saya mengkritisi pemerintahan, ketika di dalam (pemerintahan), ketika ada penyimpangan-penyimpangan masa saya diam," tuturnya meniru jawaban Rizal Ramli.