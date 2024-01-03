Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tunggu Kepulangan Anak dari Amerika, Jenazah Rizal Ramli Akan Dimakamkan Besok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |03:30 WIB
Tunggu Kepulangan Anak dari Amerika, Jenazah Rizal Ramli Akan Dimakamkan Besok
Perwakilan keluarga Rizal Ramli, Yosef Sampurna (Foto: MPI)
JAKARTA - Perwakilan keluarga almarhum Rizal Ramli, Yosef Sampurna Nggarang alias Yos Nggarang menyebutkan bahwa jenazah Rizal Ramli rencananya akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan pada esok, Kamis 4 Januari 2024.

Jenazah Rizal Ramli bakal dimakamkan di samping makam istrinya di TPU Jeruk Purut.

"Dimakamkan di TPU Jeruk Purut hari Kamis, yang mana istri beliau juga dimakamkan di Jeruk Purut. Mungkin siang ya hari Kamis," katanya, Rabu (3/1/2024).

Menurutnya, alasan Rizal Ramli dimakamkan esok hari lantaran anak Rizal Ramli berada di Amerika Serikat tengah dalam perjalanan pulang ke Indonesia.

Saat ini anak Rizal Ramli sudah diberitahu tentang meninggalnya sang ayah sehingga akan langsung pulang meskipun baru saja berangkat ke Amerika beberapa waktu lalu.

"Anaknya dari Indonesia tanggal 28 kemarin (berangkat ke Amerika), dan lagi proses ke sini saat ini, kemungkinan secepat-cepatnya agar datang ke sini. Kami mohon dibukakan pintu maaf untuk Bang Rizal Ramli manakala beliu ada kesalahan," katanya.

