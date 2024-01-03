Keluarga: Rizal Ramli Tak Ingin Penyakitnya Diekspos

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Pakar Ekonomi Rizal Ramli tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa 2 Januari 2023 malam.

Tim Komunikasi dan perwakilan keluarga, Rizal Ramli, Yosef Sampurna Nggarang mengatakan bahwa Rizal Ramli telah dirawat di rumah sakit selama satu bulan.

Ia melanjutkan bahwa almarhum tidak menginginkan penyakit yang di deritanya untuk dipublikasikan.

"Memang beliau selama ini sakit dirawat kurang lebih sebulan di RSCM Ya sakitnya orang pergerakan ya biasa tidak mau ekspos, betul-betul mau istirahat ternyata memang sakitnya juga parah ya karena masih ada kaitan dengan sakit yang dulu beliau pernah operasi," kata Yosef kepada wartawan, Selasa (2/12/2024).

Namun terkait riwayat penyakit yang diderita Rizal Ramli, Yosef belum menjabarkan secara detail. Dia hanya menyebut Rizal pernah menjalani tindakan operasi.

"Sakit tidak jelas, tapi pernah sakit aja itu udah lama sejak 2008 atau 2000 berapa gitu. Sakit orang pergerakan, tidak terlalu peduli dengan sakit," sambungnya.