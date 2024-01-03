Sambil Menangis, Masinton Pasaribu Ungkap Alasan Selalu Impersonate Rizal Ramli

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengungkapkan alasan selalu impersonate atau menirukan almarhum Rizal Ramli. Kata dia, hal itu sebagai bentuk candaan karena sosok Rizal Ramli yang selalu dekat dengan dirinya dan junior lain sesama aktivis.

Hal itu disampaikan Masinto saat melayat ke rumah duka eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli di Jalan Bangka IX, Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari 2023 malam.

"Sampai sekarang persahabatan abang-adik selalu kami lakonkan, saya juga sering becanda meng-impersonate beliau karena sering diskusi dengan beliau sehingga saya tahu logat dialek beliau bertutur kata," kata Masinton.

Dia pun menangis mengenang sosok Rizal Ramli dengan berbagai pesan-pesannya.

"Kami sampaikan turut berbelasungkawa, khususnya pada keluarga agar diberikan kekuatan dan ketabahan. Saya yang pernah dimentorin oleh Rizal Ramli," ujarnya.

Menurutnya, Rizal Ramli merupakan sosok senior yang memberikan keteladanan dan semangat perjuangan, baik dalam jabatan maupun di luar jabatan kepemerintahan.