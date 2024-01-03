Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ajak Gen Z dan Milenial Ambil Pelajaran dari Sosok Bung Hatta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |03:35 WIB
JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengajak generasi Z atau Gen Z dan Milenial untuk mengambil pelajaran dari sosok pahlawan Nasional Bung Hatta saat melakukan live media sosial di Instagram maupun TikTok pada Selasa (2/1/2024) malam.

Diketahui Mahfud MD baru saja menyempatkan ziarah ke makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Saya ingin meneruskan tentang Bung Hatta saya tadi berziarah dan berdoa agar beliau meskipun sudah wafat sejarah hidupnya tetap menginspirasi kita semua terutama GenZ dan Millenial supaya itu diambil pelajaran. Kalau dalam bahasa agama itu kita mengambil Ibro dari kehidupan Bung Hatta, mengambil pelajaran dari Bung Hatta," kata Mahfud.

Menko Polhukam RI itu pun mengajak GenZ dan Milenial tidak hanya belajar dari sosok Bung Hatta boleh juga tokoh lainnya.

"Kita belajar dari Bung Hatta dan tokoh lainnya, hari ini saya belajar dari Bung Hatta karena apa? Karena tadi saya berziarah ke makam Bung Hatta setelah dua bulan lalu ke makam Bung Karno di Blitar," ujarnya.

"Untuk tadi mengenang jasa para pahlawan dan mengambil pelajaran sejarah hidupnya yang sederhana," tambahnya.

