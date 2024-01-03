Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Musuh Terberat Bukan Penjajah, Mahfud MD: Tapi Teman Kita Sendiri yang Korupsi!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |03:42 WIB
JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan bahwa musuh terberat yakni teman sendiri yang melakukan tindakan korupsi ketimbang melawan penjajahan Belanda maupun Jepang.

Hal itu disampaikan saat live Instagram @mohmahfudmd pada Selasa (2/1/2024) malam sekaligus menjawab pertanyaan netizen.

"Era merdeka ini musuh kita bukan Belanda dan Jepang, tapi siapa? teman-teman kita sendiri orang Indonesia yang korupsi sehingga lebih berat menghadapi ini," ujar Mahfud.

Mahfud memetik pernyataan Bung Hatta soal menghadapi Belanda lebih mudah ketimbang melawan musuh kawan sendiri

"Menghadapi Belanda lebih mudah kata Bung Hatta karena jelas musuh kita siapa? kawan kita siapa," ucapnya.

