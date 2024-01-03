Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Yakin TNI Konsisten Tangani Kasus Penganiayaan Relawan Ganjar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |04:46 WIB
Mahfud MD Yakin TNI Konsisten Tangani Kasus Penganiayaan Relawan Ganjar
Mahfud MD (Foto: Dok Kemenko Polhukam)
A
A
A

 

JAKARTA - Cawapres yang diusung oleh Partai Perindo, Mahfud MD menyakini bahwa TNI bakal konsisten dalam menangani dugaan kasus penganiayaan yang dialami relawan Ganjar Pranowo di Boyolali, yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggotanya tersebut.

"Saya melihat sampai sekarang TNI konsekuen, konsisten melakukan tindakan, enggak akan terpengaruh oleh bunga-bunga, itu kan bisa dibuat bisa dipesan, pokoknya harus ditindak," ujar Mahfud MD pada wartawan, Selasa (2/1/2024).

Menurutnya, TNI selama ini selalu konsisten dalam menangani dan menindak kasus-kasus yang melibatkan oknum prajuritnya.

Dia menilai bahwa TNI tak bakal terintervensi oleh gimik belaka dalam menangani dugaan kasus penganiayaan relawannya tersebut.

Mahfud pun menyoroti soal munculnya karangan bunga di Mako Kompi Senapan B Yonif 408/Suhbrastha, Boyolali. Karangan bunga tersebut juga tak bakal bisa mempengaruhi penanganan dugaan kasus penganiayaan, apalagi jika dilakukan oleh oknum TNI.

"Kan sudah diproses, menurut saya itu nggak bisa dibuat sandiwara, sandiwara dengan bunga, dengan apa, itu yang sandiwara bunga dan bunga itu ya, biasalah permainan gimik-gimik politik, tetapi substansinya itu adalah penganiayaan dan sangat fatal kalau itu dilakukan oleh anggota TNI," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
