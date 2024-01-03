Kemenag Salurkan Bantuan untuk Palestina Senilai Rp44,8 Miliar

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bantuan untuk Palestina sebesar Rp44,8 miliar kepada LazisNU dan LazisMU.

Bantuan ini terdiri atas sumbangan ASN Kemenag seluruh Indonesia senilai Rp.41.520.207.987,00 dan sumbangan dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag se-Indonesia senilai Rp.3.381.888.260,00.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolik pada malam Untaian Doa dan Puisi untuk Palestina yang digelar di Gedung Usmar Ismail, Jakarta. Turut menyaksikan penyerahan bantuan tersebut, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun.

"Bantuan yang kita sampaikan malam ini merupakan bentuk kepedulian keluarga besar Kementerian Agama, termasuk DWP Kemenag, terhadap kepedihan yang saat ini dirasakan oleh saudara kita di Palestina," tutur Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Menag berharap bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat bagi rakyat Palestina.

"Kita tentu amat prihatin dengan yang terjadi di Palestina. Sudah lebih dari 80 hari perang terjadi di sana, dan kita mendengar saudara-saudara kita kelaparan di Palestina. Semoga sedikit bantuan ini dapat meringankan rakyat Palestina," imbuh Menag Yaqut.