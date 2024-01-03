Misteri Nama Siliwangi dan Merosotnya Kerajaan Sunda

SILIWANGI sebagai nama raja pada kerajaan di tanah Sunda masih menjadi misteri. Ada beberapa yang mengatakan, Siliwangi merupakan sosok satu orang raja saja, tapi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Siliwangi diyakini berjumlah banyak.

Ada beberapa versi mengenai kata Siliwangi yang konon identik dengan kerajaan di tanah Sunda. Ada yang meyakini bahwa Siliwangi berjumlah 7, bahkan ada yang menyatakan sampai ada 12 orang yang bernama Siliwangi.

Sebab ada tafsiran kata Siliwangi itu merupakan gelar resmi raja Sunda atau Raja Pajajaran. Waktu itu setiap raja Pajajaran ada yang beranggapan disebut Siliwangi, sebagaimana dikutip dari "Melacak Sejarah : Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi", dari Saleh Danasasmita.

Konon kejadian seperti ini sama dengan anggapan orang Jawa pada tokoh Brawijaya, yakni sosok Raja Wijaya. Sesungguhnya Brawijaya hanya satu, yaitu yang mendirikan Majapahit yang dalam prasasti disebut Kartarajasa. Awal keberadaan nama raja diberi angka atau nomer yaitu pada masa Mataram yaitu pada gelar Amangkurat.

Kemudian gelar Pakubuwana atau dimulai pada Pangeran Puger, selanjutnya Hamengkubuwana. Orang yang memberi nomor pada Siliwangi umumnya adalah orang Sunda terpelajar (intelek) dan yang gemar pada mistik. Boleh jadi ada pula pengaruh dari sejarah Barat.

Pada babad yang mana pun, meskipun jalan ceritanya kerap berbeda, tokoh Siliwangi hanyalah satu. Kerap ada yang menyimpang karena keliru menganggap Siliwangi adalah raja Pajajaran penutup. Hal ini bisa dipahami lantaran dalam zaman Siliwangi agama Islam sudah menyebar di Tatar Sunda.

Logika awam, masuknya islam dianggap bersamaan dengan runtuhnya Pajajaran. Mereka memandang bahwa sejarah sama dengan cerita wayang. Sebab mengislamkan Pajajaran dianggap cukup dilakukan oleh tokoh Kean Santang atau Syarif Hidayatullah sendirian.