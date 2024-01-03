Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Kenangan Sandiaga Uno pada Sosok Rizal Ramli

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |06:42 WIB
Ini Kenangan Sandiaga Uno pada Sosok Rizal Ramli
Sandiaga Uno dan Rizal Ramli (Foto: Instagram/@sandiuno)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Menko Bidang Kemaritiman era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus ekonom senior, Rizal Ramli meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa 2 Januari 2024, malam.

Menparekraf RI sekaligus Ketua Bapillu PPP, Sandiaga Uno menyampaikan rasa duka dan mengenang sosok Rizal Ramli yang dianggap senior sebagai kawan diskusi dan inspiratif di bidang ekonomi.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Telah berpulang ke rahmatullah Bang @rizalramli.official. Senior, kawan diskusi, dan juga sosok yang sangat menginspirasi dengan berbagai pemikirannya di bidang ekonomi," tulis Sandi dalam laman Instagram @sandiuno dikutip, Rabu (3/1/2024).

"Semoga husnul khotimah, diampuni segala kesalahan dan diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT," tambahnya.

Sandi yang juga Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud itu pun turut mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan serta kekuatan iman, lahir dan batin. Allahummagfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fuanhu," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631/igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159341/suryadharma_ali-M5kp_large.jpg
Tangis Wardatul Asriah Pecah di Samping Jenazah Suryadharma Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159324/suryadharma_ali-LhwZ_large.jpg
Profil Suryadharma Ali, Politikus Ulung Dua Kali Dipercaya SBY Jadi Menteri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement