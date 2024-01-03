Ini Kenangan Sandiaga Uno pada Sosok Rizal Ramli

JAKARTA - Mantan Menko Bidang Kemaritiman era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus ekonom senior, Rizal Ramli meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa 2 Januari 2024, malam.

Menparekraf RI sekaligus Ketua Bapillu PPP, Sandiaga Uno menyampaikan rasa duka dan mengenang sosok Rizal Ramli yang dianggap senior sebagai kawan diskusi dan inspiratif di bidang ekonomi.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Telah berpulang ke rahmatullah Bang @rizalramli.official. Senior, kawan diskusi, dan juga sosok yang sangat menginspirasi dengan berbagai pemikirannya di bidang ekonomi," tulis Sandi dalam laman Instagram @sandiuno dikutip, Rabu (3/1/2024).

"Semoga husnul khotimah, diampuni segala kesalahan dan diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT," tambahnya.

Sandi yang juga Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud itu pun turut mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan serta kekuatan iman, lahir dan batin. Allahummagfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fuanhu," ucapnya.