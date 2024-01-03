Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Komitmen Bangun Keseteraan untuk Penyandang Disabilitas: Ruang Sekolah Harus Lebih Inklusi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |10:40 WIB
Ganjar Komitmen Bangun Keseteraan untuk Penyandang Disabilitas: Ruang Sekolah Harus Lebih Inklusi
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen membangun keseteraan bagi penyandang disabilitas khususnya dalam bidang pendidikan. Ganjar pun mencanangkan ide dibangunnya ruang belajar mengajar yang lebih inklusi untuk penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan Ganjar saat nongkrong bareng bersama ratusan milenial dan gen-Z di Jepara, Jawa Tengah. Saat itu dirinya mendapatkan keluh-kesah dan masukan terkait kesetaraan bagi penyandang disabilitas di dunia pendidikan.

“Maka kemudian penyandang disabilitas yang punya keinginan untuk sekolah kita mesti sediakan ruang sekolah yang lebih inklusi, sebenarnya itu,” ucap Ganjar dikutip, Rabu (3/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meyakini ruang belajar mengajar dan fasilitas yang lebih baik juga akan berdampak baik. Sehingga, tambah dia, nasib penyandang disabilitas pun juga akan semakin baik.

“Maka kalau mereka diberikan ruang untuk sekolah dan menuntut ilmu lebih tinggi, rasa-rasanya nasibnya akan jauh lebih baik,” jelas Ganjar.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
