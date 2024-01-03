Random Banget! Netizen Tanya Hukum Maling Sandal hingga Bebek Madura saat Live TikTok Bareng Mahfud

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 nomor urut 3, Mahfud MD menjawab pertanyaan-pertanyaan unik dari netizen saat Live TikTok dan Instagram pada Selasa (2/1/2024). Salah satunya soal maling sandal di masjid.

Salah satu pertanyaan dari netizen bernama Swasti. Dirinya bertanya terkait hukum orang yang maling sandal usai sholat Jumat.

Mendapat pertanyaan ini, Mahfud pun menjawab dengan santai. Menurutnya, sesuatu yang baik tidak bisa disandingkan dengan yang tidak baik, sehingga maling tetap dilarang.

"Gini, ya maling itu tetap dosa ya, dilarang, shalat ya bagus sebagai kewajiban. Ada salah satu ajaran begini, kalau anda ingin beribadah dengan baik, jangan campur aduk antara yang halal dan yang haram. Itu kan itu shalatnya halal, dapat pahala, mencuri sandalnya itu haram," kata Mahfud.

Pertanyaan lainnya datang dari netizen bernama Feri yang bertanya tentang bebek Madura. Feri mengaku, heran lantaran bebek Madura yang semakin hitam, rasanya malah semakin enak dimakan.

Mendapat pertanyaan tentang makanan, sambil tertawa Mahfud mempersilakan penanya untuk menanyakannya ke penjual yang memasak bebek Madura. Sehingga, bisa mendapat jawaban yang lebih pasti.

"Feri, waduh kamu tanya kepada yang masak saja ya, saya tidak tahu juga kenapa yang enak kok jadi hitam, tapi saya menikmati saja. Tapi, karena saya bukan yang masak jadi saya tidak tahu," ungkap Mahfud.

Mahfud turut mengajak netizen untuk datang ke Madura secara langsung karena banyak penjual bebek di sana. Sehingga, dapat pula mendapatkan jawaban soal resep yang membuatnya jadi nimmat.