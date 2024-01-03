Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masih Aktif di Kemenko Polhukam, Mahfud MD: Kampanye Hanya Jumat-Minggu

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |11:51 WIB
Masih Aktif di Kemenko Polhukam, Mahfud MD: Kampanye Hanya Jumat-Minggu
Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Okezone)
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menekankan bahwa dirinya masih aktif sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Kegiatan kampanye, kata Mahfud, hanya dilakukan pada Jumat, Sabtu dan Minggu. Selama bekerja sebagai Menko Polhukam, Mahfud menekankan bahwa dirinya tidak membawa atribut cawapres.

"Loh saya kan memang aktif ngantor, saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Di luar itu saya tidak menggunakan atribut-atribut kecawapresan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Mahfud menegaskan semua kegiatan dan pekerjaan sebagai Menko Polhukam tidak terganggu dengan statusnya yang saat ini maju sebagai cawapres.

"Memang hanya sebagai menko, dan saya ngantor juga. Tidak ada di sini misalnya surat surat yang belum saya disposisi lebih dari tiga hari sampai di sini. Semuanya jalan, yang rutin rutin dari Menko Polhukam, jalan, itu aja," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
