Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rizal Ramli, Selamanya Oposisi untuk Menjaga Demokrasi

Opini , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:01 WIB
Rizal Ramli, Selamanya Oposisi untuk Menjaga Demokrasi
A
A
A

Suatu pagi ketika Rizal Ramli (RR) masih menjabat Menteri Koordinator Perekonomian (2000-2001) menelpon saya langsung dari kantornya hanya sekedar memberi apresiasi dan respek terhadap muatan ide di dalam tulisan saya di harian Kompas tentang utang Luar Negeri.

Dulu jaman Orde Baru, kita tergantung kepada Utang Luar negeri sehingga ada sisi kurang berdaulat dan ada nuansa didekte dalam kebijakan ekonomi.

Saya sudah tidak ingat keseluruhan ide dari tulisan tersebut karena hari-hari berikutnya selalu ada saja artikel yang harus saya tulis untuk majalah Tempo, harian Republika, Bisnis Indonesia, dan lainnya.

Setelah pembicaraan utang dan macam-macam selesai, saya berpikir, jika respon Menko Rizal baik, maka saya perlu membaca dan melanjutkan ide-ide yang ada di dalamnya. Saya membaca kembali tulisan tersebut dan saya pikir muatannya cukup mendalam dan kritis.

Dari percakapan bersifat pribadi dan persahabatan intelektual tersebut, maka saya dengan dasar sub-sub bab dari tulisan tersebut kemudian menjadi bab-bab di dalam buku yang berjudul Ekonomi Politik Utang.

Pengalaman bersama dan komunikasi saya dengan Rizal Ramli bersifat akademik, intelektual sampai yang bersifat pribadi. Saya memahami gejolak di dalam dirinya untuk terus mengobarkan tidak hanya hal akademik dan riset, tetapi juga gerakan yang terus menonjol dalam aktivitasnya sehari-hari.

Pengalaman pribadi lain sejak pertengahan 1990-an, Rizal Ramli mendirikan lembaga Think Tank ECONIT yang terkenal, saya dan rekan-rekan mendirikan lembaga think Tank lain yaitu INDEF.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Opini Okezone Rizal Ramli Opini
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/337/3033277/mengenal-angkie-yudistia-dan-pemikirannya-berjuang-bersama-kelompok-rentan-AkIoAAZgwy.jpg
Mengenal Angkie Yudistia dan Pemikirannya : Berjuang Bersama Kelompok Rentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/337/3027290/menyelamatkan-masa-depan-puluhan-juta-anak-dan-remaja-u9r4eRODND.jpg
Menyelamatkan Masa Depan Puluhan Juta Anak dan Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016424/akhirnya-cctv-kasus-vina-muncul-siapa-sutradara-di-balik-pemberitaan-semua-ini-slH29FdhDo.jpg
Akhirnya CCTV Kasus Vina Muncul, Siapa 'Sutradara' di Balik Pemberitaan Semua Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3012854/dulu-indonesia-jaya-dengan-satelit-satelitnya-kini-dengan-starlink-jadi-tidak-berdaya-U7sEsF5REj.jpg
Dulu Indonesia Jaya dengan Satelit-Satelitnya, Kini dengan Starlink Jadi Tidak Berdaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/337/3010228/prof-salim-said-tokoh-pers-yang-meninggal-di-tengah-revisi-uu-penyiaran-mG4TVeUPok.jpg
Prof Salim Said, Tokoh Pers yang Meninggal di Tengah Revisi UU Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008264/sepak-bola-ada-var-bus-umum-harus-ada-dvr-car-FJTFS3xoap.jpg
Sepak Bola Ada VAR, Bus Umum Harus Ada DVR-Car
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement