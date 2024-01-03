Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tegaskan Kemenko Polhukam Bakal Pantau Setiap Aduan Pelanggaran Pemilu

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:15 WIB
Mahfud MD Tegaskan Kemenko Polhukam Bakal Pantau Setiap Aduan Pelanggaran Pemilu
Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pihaknya akan terus memantau setiap pengaduan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Bahkan Kemenko Polhukam, kata Mahfud, memiliki satuan tugas (satgas) untuk memantau apakah aduan masyarakat terkait pemilu ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu atau tidak.

"Sebagai Menko Polhukam saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya Satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

"Saya tahu pengaduan-pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU. Nanti cross checknya bisa di sini, apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di sini, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat 15. Itu saja," sambungnya.

Di sisi lain, Mahfud MD juga mengapresiasi TNI yang telah menetapkan 6 prajuritnya sebagai tersangka, dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 mahfud md
