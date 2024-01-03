Mahfud MD Yakin Ganjar Bakal Kuasai Debat Ketiga Capres

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meyakini bahwa pasangannya yakni Ganjar Pranowo dapat menguasai debat ketiga capres pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang.

"Ya, Pak Ganjar sudah tahu itu. Dia sudah menguasai itu, saya sudah bicara," kata Mahfud MD saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Mahfud menilai, Ganjar Pranowo sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan maupun bertanya saat debat. Sehingga, ia tidak mempunyai wejangan khusus untuk capres nomor urut 3 itu.