HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Yakin Ganjar Bakal Kuasai Debat Ketiga Capres

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:35 WIB
Mahfud MD Yakin Ganjar Bakal Kuasai Debat Ketiga Capres
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meyakini bahwa pasangannya yakni Ganjar Pranowo dapat menguasai debat ketiga capres pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang.

"Ya, Pak Ganjar sudah tahu itu. Dia sudah menguasai itu, saya sudah bicara," kata Mahfud MD saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Mahfud menilai, Ganjar Pranowo sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan maupun bertanya saat debat. Sehingga, ia tidak mempunyai wejangan khusus untuk capres nomor urut 3 itu.

Halaman:
1 2
      
