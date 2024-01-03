Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Kasus Relawan Dianiaya Oknum TNI ke Komnas HAM

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:40 WIB
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Kasus Relawan Dianiaya Oknum TNI ke Komnas HAM
Ganjar Pranowo menjenguk relawannya yang jadi korban penganiayaan oknum TNI. (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud melakukan upaya-upaya hukum serius terkait penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh para oknum TNI Yonif 408 Diponegoro di Boyolali, Jawa Tengah.

Salah satu upayanya adalah dengan melaporkan tragedi penganiayaan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RI, Rabu (3/1/2024).

Adapun peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Sabtu, 30 Desember 2023, sekitar pukul 11.19 WIB, di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/SBH, Boyolali, Jawa Tengah. Adapun tujuh korban relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban adalah Slamet Andono, Arif Diva Ramandani, Jaya Iqbal Pratama, Dimas Ifanfuadi, Parjono, Yanuar, dan Lukman Farit.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement