Kenangan JK dengan Rizal Ramli: Sering Berbeda Pendapat tapi Tetap Bersahabat

JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional melayat atas berpulangnya ekonom senior, Rizal Ramli yang saat ini disemayamkan di rumah yang beralamatkan Jalan Bangka IX, Jakarta Selatan. Salah satu tokoh yang mendatangi lokasi tersebut adalah mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK).

Setelah bertemu dengan keluarga almarhum, JK menceritakan kesan mengenal Rizal Ramli semasa hidupnya. Menurutnya, mereka pernah banyak berdiskusi tentang pangan.

Hal itu terjadi ketika Rizal Ramli ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid untuk menggantikan JK sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Beliau pernah mengganti saya sebagai Ketua Bulog pada tahun 2000, kita selalu berdiskusi tentang pangan," kata JK di lokasi.

JK melanjutkan, komunikasi keduanya kembali intens ketika sama-sama di Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama.

Pada waktu itu, JK yang duduk sebagai wakil presiden dan Rizal Ramli sebagai Menko Bidang Kelautan (Maritim). Menurut JK, keduanya sering memiliki beda pendapat.

"Dan juga selama pemerintahan. Walaupun saya sering berbeda pendapat dan tajam, tapi kita tetap bersahabat. Kadang-kadang bertentangan, tapi beliau menerima itu dan saya menerima itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Pakar Ekonomi Rizal Ramli dikabarkan tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa (2/1/2024) malam.