HOME NEWS NASIONAL

Survei ASI: Gen Z Suka Capres-Cawapres Sampaikan Gagasan, Bukan Gimik Belaka

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |16:09 WIB
Survei ASI: Gen Z Suka Capres-Cawapres Sampaikan Gagasan, Bukan Gimik Belaka
Pemaparan rilis survei ASI (Foto: Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis Survei Nasional terkait preferensi pilihan Generasi Z di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hasil survei menunjukkan bahwa Gen Z justru ingin agar Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) agar menyampaikan gagasan, bukan gimik belaka.

“Barangkali karena ini adalah generasi kritis, banyak melontarkan kritik Gen Z ini. Kemudian soal gimik, pencitraan bagi Gen Z yang mempunya preferensi, ini salah,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an saat menyampaikan hasil survei Pemilih Gen Z: Preferensi Sosial Politik pada Pemilu 2024, di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Ali pun mengatakan bahwa Capres-Cawapres yang menunjukkan gimik belaka justru salah. Pasalnya, dari hasil survei ASI Gen Z lebih suka terhadap gagasan dari Capres-Cawapres sebanyak 42,5%. Kepedulian terhadap rakyat 27,5%. Gimik dan pencitraan hanya 0,8%.

“Bahwa kemudian banyak paslon hari ini mengintrodusir, menyeruakkan soal gimik, membuat simbol-simbol receh-receh, rupanya Gen Z ini tidak tertarik pada gimmick, Gen Z lebih tertarik pada gagasan. Itu yang disukai oleh Gen Z, bukan gimmick belaka tanpa gagasan,” ungkap Ali.

Halaman:
1 2
      
