Approval Rating Jokowi Capai 77,4 Persen Meski Kerap Diterpa Isu Negatif

JAKARTA - Tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerjanya Presiden Joko Wiodo (Jokowi) tetap tinggi mencapai 77,4 persen. Meski, Jokowi belakangan ini sering dihadapkan pada isu-isu negatif.

“Mayoritas merasa puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Angkanya mencapai 77,4 persen, tidak banyak berubah,” kata Peneliti Polling Institute Kennedy Muslim dalam keterangannya saat memaparkan hasil survei secara virtual, Rabu (3/1/2023).

Kennedy menjelaskan, ketika masyarakat ditanya mengenai kinerja Jokowi sebagai presiden, sebanyak 20,8 persen menyatakan sangat puas. Sementara 56,6 persen menyatakan cukup puas.

Dari jumlah tersebut jika ditotal angkanya mencapai 77,4 persen. "Sementara yang mengatakan kurang puas hanya 18,1 persen. Ada juga 3,2 persen yang menyatakan tidak puas sama sekali," katanya.

Meskipun menjelang Pemilu 2024 muncul beragam isu negatif yang menimpa Jokowi, temuan dari beberapa lembaga survei, termasuk Polling Institute, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tetap tinggi meskipun seringkali dihadapkan pada isu-isu negatif.

Survei oleh Polling Institute sendiri dilakukan pada rentang waktu 26-28 Desember 2023. Setidaknya ada 1.246 responden yang dilibatkan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

(Arief Setyadi )