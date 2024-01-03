Komitmen Teruskan Program Bansos Melalui E-KTP Sakti, TPN Ganjar-Mahfud Akan Perbaiki Kualitas Bantuan

JAKARTA - Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang juga Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi mengatakan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen akan melanjutkan program bansos pemerintah saat ini. Keberlanjutkan itu dituangkan melalui keberadaan program KTP Sakti.

Melalui KTP Sakti, kata TGB, Ganjar-Mahfud ingin perbaiki program bansos, salah satunya kualitas bantuan seperti bahan pokok beras. Ia berkata, Ganjar-Mahfud bertekad akan memperbaikin kualitas bantuan program bansos.

"Dari sisi kualitas kita tahu program-program pro rakyat ini ada natura-natura ya termasuk beras misalnya. Ada beberapa tempat yang masih komplain tentang kualitas berasnya nah ini juga termasuk konsep dari Ganjar-Mahfud yang hendak memperbaiki kualitas dari program-program pro rakyat," terang TGB saat jumpa pers di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Tak hanya itu, kata TGB, program KTP Sakti juga akan memperbaiki basis data penerima bansos. Hal itu dituangkan dalam tekad pembenahan program bansos setelah Ganjar-Mahfud menyerap aspirasi masyarakat.