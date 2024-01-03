TGB Jelaskan KTP Sakti Ganjar-Mahfud untuk Sempurnakan Program Bansos Agar Tepat Sasaran

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi memastikan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos).

Salah satu program Ganjar-Mahfud untuk menandai mendukung bansos ialah digagasnya program KTP Sakti. Program KTP Sakti, kata Zainul Majdi, justru akan membuat bansos menjadi tepat sasaran.

“Jadi validasi data, kemantapan data dan penyatuan data itu yang hendak dikerjakan dalam KTP Sakti itu bagian yang akan diperbaiki,” ucap Zainul Majdi dalam konferensi pers, Rabu (3/1/2024).

Program itu digagas bukan tanpa alasan, menurutnya hal ini merupakan aspirasi masyarakat. Pasalnya dalam kunjungan kerja Ganjar dan Mahfud banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak mendapatkan bansos.

“Dalam kunjungan-kunjungan kerja pasangan Ganjar Mahfud termasuk yang terakhir pas Ganjar di Jawa Tengah itu masih ada keluhan dari masyarakat terkait dengan kok nggak dapat bansos padahal dia termasuk kalau dalam indikator yang ada harusnya dapat,” ucapnya.

“Maka data harus dirapikan dan ini sudah sudah sering disuarakan oleh mas Ganjar dalam beberapa kesempatan,” sambung dia.