Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Jelaskan KTP Sakti Ganjar-Mahfud untuk Sempurnakan Program Bansos Agar Tepat Sasaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |16:33 WIB
TGB Jelaskan KTP Sakti Ganjar-Mahfud untuk Sempurnakan Program Bansos Agar Tepat Sasaran
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi memastikan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos).

Salah satu program Ganjar-Mahfud untuk menandai mendukung bansos ialah digagasnya program KTP Sakti. Program KTP Sakti, kata Zainul Majdi, justru akan membuat bansos menjadi tepat sasaran.

“Jadi validasi data, kemantapan data dan penyatuan data itu yang hendak dikerjakan dalam KTP Sakti itu bagian yang akan diperbaiki,” ucap Zainul Majdi dalam konferensi pers, Rabu (3/1/2024).

Program itu digagas bukan tanpa alasan, menurutnya hal ini merupakan aspirasi masyarakat. Pasalnya dalam kunjungan kerja Ganjar dan Mahfud banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak mendapatkan bansos.

“Dalam kunjungan-kunjungan kerja pasangan Ganjar Mahfud termasuk yang terakhir pas Ganjar di Jawa Tengah itu masih ada keluhan dari masyarakat terkait dengan kok nggak dapat bansos padahal dia termasuk kalau dalam indikator yang ada harusnya dapat,” ucapnya.

“Maka data harus dirapikan dan ini sudah sudah sering disuarakan oleh mas Ganjar dalam beberapa kesempatan,” sambung dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement