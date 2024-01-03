Hadiri Rapat Rutin di Gedung TPN, Ganjar: Selamat Natal, Selamat Tahun Baru

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Situh, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024). Kedatangan Ganjar untuk menghadiri rapat rutin mingguan TPN Ganjar-Mahfud.

Dari pantauan MPI, mobil yang ditumpangi Ganjar tiba sekitar pukul 16.17 WIB. Setibanya di depan lobi, Ganjar keluar dari mobil.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun melempar senyum kepada awak media yang telah menunggu. Dengan kenakan kemeja putih dan celana panjang warna hitam, ia mulai melenggang masuk.