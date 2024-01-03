Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertumbuhan Performa Lebih dari 50%, iNews Beyond Number 1!

iNews TV , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |16:40 WIB
Pertumbuhan Performa Lebih dari 50%, iNews Beyond Number 1!
A
A
A

JAKARTA - Di penghujung tahun 2023, iNews berhasil meraih prestasi gemilang dengan menempatkan diri sebagai stasiun TV informasi, olahraga, dan hiburan nomor satu di Tanah Air.

Keberhasilan ini didukung oleh pertumbuhan performa yang melesat lebih dari 50% dari tahun sebelumnya dengan meraih audience share 3,88 persen (Nielsen Media Research; 20UM; 11 cities;%DSHR; 1 Jan - 31 Dec 2023).

Berfokus pada informasi, olahraga, dan hiburan, iNews berhasil mengukuhkan diri sebagai pilihan utama masyarakat. iNews mampu menjaga konsistensinya dan juga berhasil menerapkan strategi untuk terus memperluas dan memperdalam dampaknya dalam industri penyiaran di Tanah Air. Pertumbuhan ini menjadi bukti bahwa iNews mampu beradaptasi dan memenuhi kebutuhan pemirsanya.

Program-program pemberitaan iNews, mulai dari iNews Pagi, Special Report, Lapor Polisi, iNews Today, iNews Siang, Realita, iNews Sore, iNews Room, iNews Prime, hingga iNews Malam, ditambah The Prime Show, iNews Files dan AB+ telah menjadi pilihan utama pemirsa untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. Data menunjukkan, iNews mampu mempertahankan posisinya unggul dibandingkan kompetitor televisi berita lainnya, di sajian program-program berita dengan menarik perhatian pemirsa dari berbagai kalangan.

Tidak hanya sajian program-program berita, iNews juga memantapkan diri sebagai yang terdepan dalam sajian olahraga. Rangkaian turnamen bulutangkis sepanjang tahun yang telah mengukuhkan iNews sebagai home of badminton, begitu dinantikan pemirsa setianya.

Deretan event olahraga, seperti AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, AFC U23 Asian Cup, FIBA World Cup 2023, Sea Games 2023, Asian Games 2022 dan Formula E 2023, juga semakin memperkuat dominasi iNews bagi pemirsa olahraga di seluruh tanah air.

Beragam program terbaik lainnya memperkuat iNews dengan raihan share yang tinggi sepanjang tahun 2023, seperti special event Indonesia Award 2023, Anukom 2023, sajian religi Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan, Cahaya Hati Indonesia dan Ayat-Ayat Langit, sajian kuliner Kalaparan dan Food Diary, sajian infotainment iSeleb, Intens Reborn dan Inside, Morning Update, iMovie, hingga Koalisi Tawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
iNews iNews TV
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/613/3172756//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-ajHN_large.jpg
Cahaya Hati Indonesia Digelar di Masjid Istiqlal, Angela Tanoesoedibjo: Ikhtiar Bersama untuk Kesejahteraan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/613/3172742//al_habib_nabil_al_musawa-t2ri_large.jpg
Hangatnya Kedatangan Habib Nabil di Acara Cahaya Hati Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/598/3172734//ustadz_azhari_nasution-L4DZ_large.JPG
Ustadz Azhari Nasution Hadir di Acara Cahaya Hati Indonesia, Sampaikan Pesan Damai Lewat Ceramah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172688//menkeu_purbaya_sambangi_inews_media_group-lV0z_large.jpg
Menkeu Purbaya Kunjungi iNews Media Group Usai Patroli ke Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172062//pimpinan_inews_media_group_bersama_para_habaib-AFha_large.png
Gelar Cahaya Hati Indonesia, iNews Media Group dan Ulama Bersatu dalam Doa untuk Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement