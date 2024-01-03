Pertumbuhan Performa Lebih dari 50%, iNews Beyond Number 1!

JAKARTA - Di penghujung tahun 2023, iNews berhasil meraih prestasi gemilang dengan menempatkan diri sebagai stasiun TV informasi, olahraga, dan hiburan nomor satu di Tanah Air.

Keberhasilan ini didukung oleh pertumbuhan performa yang melesat lebih dari 50% dari tahun sebelumnya dengan meraih audience share 3,88 persen (Nielsen Media Research; 20UM; 11 cities;%DSHR; 1 Jan - 31 Dec 2023).

Berfokus pada informasi, olahraga, dan hiburan, iNews berhasil mengukuhkan diri sebagai pilihan utama masyarakat. iNews mampu menjaga konsistensinya dan juga berhasil menerapkan strategi untuk terus memperluas dan memperdalam dampaknya dalam industri penyiaran di Tanah Air. Pertumbuhan ini menjadi bukti bahwa iNews mampu beradaptasi dan memenuhi kebutuhan pemirsanya.

Program-program pemberitaan iNews, mulai dari iNews Pagi, Special Report, Lapor Polisi, iNews Today, iNews Siang, Realita, iNews Sore, iNews Room, iNews Prime, hingga iNews Malam, ditambah The Prime Show, iNews Files dan AB+ telah menjadi pilihan utama pemirsa untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. Data menunjukkan, iNews mampu mempertahankan posisinya unggul dibandingkan kompetitor televisi berita lainnya, di sajian program-program berita dengan menarik perhatian pemirsa dari berbagai kalangan.

Tidak hanya sajian program-program berita, iNews juga memantapkan diri sebagai yang terdepan dalam sajian olahraga. Rangkaian turnamen bulutangkis sepanjang tahun yang telah mengukuhkan iNews sebagai home of badminton, begitu dinantikan pemirsa setianya.

Deretan event olahraga, seperti AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, AFC U23 Asian Cup, FIBA World Cup 2023, Sea Games 2023, Asian Games 2022 dan Formula E 2023, juga semakin memperkuat dominasi iNews bagi pemirsa olahraga di seluruh tanah air.

Beragam program terbaik lainnya memperkuat iNews dengan raihan share yang tinggi sepanjang tahun 2023, seperti special event Indonesia Award 2023, Anukom 2023, sajian religi Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan, Cahaya Hati Indonesia dan Ayat-Ayat Langit, sajian kuliner Kalaparan dan Food Diary, sajian infotainment iSeleb, Intens Reborn dan Inside, Morning Update, iMovie, hingga Koalisi Tawa.