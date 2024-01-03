Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat TPN, Hary Tanoe Sambut Kedatangan Megawati dan Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |16:45 WIB
Rapat TPN, Hary Tanoe Sambut Kedatangan Megawati dan Ganjar Pranowo
HT sambut Megawati dan Ganjar Pranowo di Gedung TPN. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung TPN, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat rutin ini dihadiri oleh jajaran Ketua Umum partai pengusung Ganjar-Mahfud hingga Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Pantauan di lokasi, Hary Tanoe menyambut kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Awalnya Hary Tanoe menyambut Ganjar yang datang pada pukul 16.17 WIB. Mereka terlihat kompak mengenakan baju berwarna putih.

Tak selang lima menit, rombongan Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun tiba. HT kembali menyambut keduanya.

Halaman:
1 2
      
