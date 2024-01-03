Podcast Aksi Nyata: Program KTP Sakti Disebut Sangat Dibutuhkan Masyarakat

JAKARTA - Direktur Eksekusi Bidang Simpul dan Jejaring TPN Ganjar-Mahfud, Taufiq Hidayat menilai jika program KTP Sakti yang digaungkan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu sangatlah dibutuhkan masyarakat.

Hal itu bisa dilihat bagaimana negara maju sudah menerapkan kartu identitas menjadi segalanya yang bisa digunakan oleh masyarakat menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Negara.

"KTP Sakti ini sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, bahkan di negara-negara maju kan sudah lama ini sebenarnya di praktikkan. Kita berterimakasih kepada Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini menjadi satu icon untuk apa, dalam kepemimpinan pemerintahan yang nanti itu menjadi program unggulan," ujar Taufiq dalam tayangan Podcast Aksi Nyata Partai Perindo dikutip Rabu (3/1/2024).

Selanjutnya, Taufiq pun membenarkan program unggulan lainnya yang dimiliki oleh paslon Ganjar-Mahfud, yakni soal komitmen keduanya dalam membangun 17 juta lapangan pekerjaan guna membangun pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Program tersebut tentu menyasar pada kepentingan kaum milenial, yang mana ketika berguna memudahkan dalam mencari pekerjaan.