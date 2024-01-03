Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangkal Kecurangan, TPN Ganjar-Mahfud Siapkan 1,6 Juta Saksi Jaga Seluruh TPS

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |17:07 WIB
Tangkal Kecurangan, TPN Ganjar-Mahfud Siapkan 1,6 Juta Saksi Jaga Seluruh TPS
Wakil Ketua TPN Ganjar - Mahfud, TGB Zainul Majdi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah menentukan langkah untuk memitigasi kecurangan Pemilu 2024 di saat hari pencoblosan. Salah satunya, menyiapkan 1,6 juta saksi di seluruh TPS yang tersebar di Indonesia.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang juga Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi menjelaskan, penyiapan para saksi itu ditujukan untuk menjaga suara rakyat.

"Karena itu kita sekarang sedang menyiapkan, 1 TPS dua saksi, yang kami totalkan insya Allah 1,6 juta orang saksi di seluruh Indonesia untuk 800 ribuan TPS," terang TGB saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Kendati demikian, TGB berkata, pihaknya akan menggelar Training Of Trainer (TOT) untuk para calom saksi. Di sana, kata TGB, para calon saksi itu akan dibekali pengetahuan sebagai saksi di TPS.

Halaman:
1 2
      
