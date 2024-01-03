Tangkal Kecurangan, TPN Ganjar-Mahfud Siapkan 1,6 Juta Saksi Jaga Seluruh TPS

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah menentukan langkah untuk memitigasi kecurangan Pemilu 2024 di saat hari pencoblosan. Salah satunya, menyiapkan 1,6 juta saksi di seluruh TPS yang tersebar di Indonesia.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang juga Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi menjelaskan, penyiapan para saksi itu ditujukan untuk menjaga suara rakyat.

"Karena itu kita sekarang sedang menyiapkan, 1 TPS dua saksi, yang kami totalkan insya Allah 1,6 juta orang saksi di seluruh Indonesia untuk 800 ribuan TPS," terang TGB saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Kendati demikian, TGB berkata, pihaknya akan menggelar Training Of Trainer (TOT) untuk para calom saksi. Di sana, kata TGB, para calon saksi itu akan dibekali pengetahuan sebagai saksi di TPS.