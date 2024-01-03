Sensasi Makan di Kafe Kuburan, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

JAKARTA - Sekilas tak ada yang berbeda dari tempat makan yang satu ini. Sebuah bangunan dengan desain bertemakan pedesaan.

Namun siapa sangka ada pemandangan yang tak biasa dari rumah makan bernama warung tuman ini. Tepat di samping warung tersebut, berjejer makam-makam yang tentu saja bikin bulu kuduk merinding.

Meski begitu, keunikan inilah yang membuat warung tuman viral di media sosial.

Menyajikan menu olahan perpaduan Minang dan Jawa resep keluarga, dijamin bikin lidah Anda tak henti bergoyang. Mulai dari nila cabalatulik, gulai bareh hingga dendeng batokok. Mangut pari asap pun menjadi menu favorit di tempat ini.

Ikan pari yang diasap lalu dimasak dengan santan dan rempah membuat hidangan ini sungguh menarik untuk dicoba.

Tak hanya makanan dan lokasinya yang menarik, konsep makan di bawah pepohonan pun semakin menambah syahdu suasana makan bersama keluarga.

