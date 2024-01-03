TPN Sesalkan Pengeroyokan di Boyolali: Tak Boleh Ada Warga yang Meninggal karena Perbedaan Pendapat

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyesalkan penyerangan terhadap relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Boyolali dan Yogyakarta. TPN menilai bahwa perbedaan pendapat tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang.

“Apa yang terjadi di Boyolali dan Yogyakarta itu kita sangat sesalkan dan kita tidak boleh ada seorang warga negara pun yang meninggal karena perbedaan pendapat,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers di Gedung TPN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Menyusul kejadian ini, TPN juga memastikan jajaran TPN hingga Tim Pemenangan Daerah dan Partai Pengusung Ganjar-Mahfud akan berkomitmen menciptakan Pemilu tertib dan damai. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk melaksanakan pesta demokrasi Pemilu secara damai

“TPN Ganjar-Mahfud kita akan mengawal supaya proses pemilu dan demokrasi ini tetap dalam semangat demokrasi dan persaudaraan,” tegasnya.