TPN Ganjar-Mahfud Siapkan Mitigasi Cegah Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA - Pulau Jawa dan Pulau Sumatera disebut memiliki jumlah pemilih hang paling besar dari seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu, potensi kerawanan dan kecurangan pemilu di dua wilayah itu terbilang besar.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB Zainul Majdi mengaku, pihaknya telah menyiapkan sejumlah mitigasi kecurangan pemilu di dua wilayah tersebut.

"Kita internal gak mau dicurangin. Caranya gimana? Siapin saksi sebagus-bagusnya, kemudian kita bikin sistem IT yang juga kuat, tidak bisa dihack, tidak bisa ditembus dan kita gerakkan seluruh kader untuk mencermati kalau ada potensi kecurangan langsung laporkan," tutur TGB saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).