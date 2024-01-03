Ada Surat Suara Simulasi Pilpres 2024 Hanya Tampilkan Dua Kandidat, TPN: Agak Aneh

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti surat suara simulasi Pilpres 2024 di sejumlah daerah yang hanya menampilkan dua pasangan calon (paslon), seperti terjadi Solo dan Banten.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi menilai, alasan KPUD yang menyatakan surat suara simulasi untuk Pilpres 2024 merupakan hal aneh.

"Nah, alasannya KPUD-nya menyatakan bahwa contoh surat suara isinya tiga paslon sesuai dengan keadaan sekarang itu belum dicetak, nah ini menurut saya juga agak aneh," tutur TGB saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).