Ganjar Hadiri Perayaan Nataru 'Konser Lilin Putih' Disambut Meriah Ribuan Jemaat Kristiani

JAKARTA - Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo disambut meriah oleh para peserta di acara Konser Lilin Putih yang diadakan oleh Tim Koordinasi Relawan Pemenang Pemilu (TKRPP) PDIP, di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Ribuan peserta membuat gedung Balai Sarbini bergemuruh ketika kedatangan capres nomor urut 3 itu. Acara Konser Lilin Putih sendiri, merupakan acara perayaan Natal dan Tahun Baru.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar sendiri tiba pada pukul 20.16 WIB seluruh peserta yang hadir bersorak menyambut kedatangan dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ganjar Presiden," teriak salah satu peserta.

Sebelumnya, perayaan ini Natal dan tahun Baru tersebut mengusung tema ‘Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik’ dan turut membawa ayat “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah” (Matius 5:9).

Acara ini tentunya akan dihadiri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD, serta para ketua umum dan Sekjen Partai pendukung.