Ganjar Akui Rapat TPN Bahas Penganiayaan Relawan di Boyolali hingga Teknis Pemilu

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo turut hadiri rapat perdana TPN Ganjar-Mahfud dan pimpinan parpol pengusung di tahun 2024, Rabu (3/1/2024).

Dalam rapat itu, Ganjar mengaku turut membahas kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

"Kita membahas semuanya, kita membahas kejadian-kejadian yang kemudian ditangani oleh tim hukum kita," tutur Ganjar saat ditemui usai rapat di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Tak hanya itu, kata Ganjar, pihaknya juga membahas teknis pemilu hingga tingkat bawah. "Lalu kita mempersiapkan teknis pemilu sampai ke tingkat bawah," tuturnya.