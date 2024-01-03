Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Debat Capres 7 Januari 2024 Bakal Digelar di Istora Senayan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:45 WIB
Debat Capres 7 Januari 2024 Bakal Digelar di Istora Senayan
Paslon Capres-Cawapres Pilpres 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar debat Calon Presiden (Capres) Pemilu 2024 yang ketiga pada Minggu, 7 Januari 2024 mendatang. Debat itu bakal digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

“Jadi untuk debat ketiga itu akan dilaksanakan pada 7 Januari tahun 2024 bertempat di Istora, tempatnya di Istora Senayan,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum August Mellaz, Senin (3/1/2024).

Nantinya Capres akan berdebat berkaitan dengan tema Pertahanan. Dalam tema debat pertahanan juga akan dibahas isu mengenai geopolitik, sehingga terdapat enam sub tema yang bakal dibahas pada acara debat itu.

“Kemarin kan posisinya empat tema, nah pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri, kemudian hubungan internasional kami ekspan dengan globalisasi, kemudian geopolitik sebagai isu tersendiri itu kami ekspans dengan politik luar negeri,” ujarnya.

KPU juga merilis 11 nama tokoh yang akan menjadi panelis dalam debat kali ini, mereka di antaranya ialah:

1. Prof. Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia).

2. Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus).

3. Prof. Evi Fitriani, Ph.D, (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia).

4. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani).

5. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D (Ahil Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada).

6. Dr. lan Montratama (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina).

7. Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D (Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Halaman: 1 2
1 2
      
