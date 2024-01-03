Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dihadiri Ganjar-Mahfud, Konser Lilin Putih Jadi Ajang Tegakan Toleransi Umat Beragama

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:47 WIB
Dihadiri Ganjar-Mahfud, Konser Lilin Putih Jadi Ajang Tegakan Toleransi Umat Beragama
Konser Lilin Putih (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Konser Lilin Putih yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN)• Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berlangsung di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2024 malam.

Konser yang diadakan sebagai bentuk perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, dihadiri sejumlah figur publik. Mulai dari aktor dan politikus Anwar Fuady, penyanyi Once Mekel, hingga Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomer urut 3, Mahfud MD.

Berdasarkan pantauan, Ganjar Pranowo memasuki gedung pertunjukan Balai Sarbini sekira pukul 20.12 WIB.

Sementara itu, Mahfud MD yang jug hadir di lokasi terlihat masuk bersama Ganjar dengan pengawalan. Mereka pun langsung disambut meriah para pendungkungnya.

Capres-Cawapres nomer urut 3 ini juga kompak mengenakan busana putih bawahan hitam.

Evi (45), salah satu penonton yang hadir menyebut konser ini menjadi penanda tingginya nilai toleransi yang dijunjung Ganjar-Mahfud. Dia bahkan berharap acara serupa sering digelar jika pasangan calon (paslon) nomee urut 3 itu terpilih di Pilres 2024.

"Hal-hal ini kalau bisa sesering mungkin, melibatkan gen z juga. Sekarang kan anak muda 50 persen lebih ya," kata Evi kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/1/2024).

