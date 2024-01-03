Debat Ketiga Capres, Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki Didaulat sebagai Moderator

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merilis dua nama moderator debat calon presiden (Capres) yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2024.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, pihaknya menunjuk Pemimpin Redaksi (Pemred) GTV, Ariyo Ardi dan pembawa berita iNews TV, Anisha Dasuki sebagai moderator debat Capres ketiga.

"Yang akan menjadi moderator pada pelaksanaan debat ketiga nanti ada Anisha Dasuki dan Ariyo Ardi," katanya kepada wartawan, Rabu (3/1/2023) malam.

August Mellaz menjelaskan, tema debat kali ini adalah pertahanan, keamanan hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri.

"Kemarin kan posisinya 4 tema, nah pertahanan dan keamanan tetap jadi tema tersendiri, kemudian hubungan internasional kami ekspan dengan globalisasi, kemudian geopolitik sebagai isu tersendiri itu kami ekspans dengan politik luar negeri," katanya.

Sebagai informasi, selain moderator, KPU juga menetapkan sebelas panelis, yakni:

1. Prof. Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia).

2. Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus).*