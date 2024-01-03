Cek Penyaluran Beras Bulog, Jokowi: Jika APBN Mencukupi Akan Dilanjutkan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (3/1/2024).

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tersalurkan kepada penerima manfaat.

“Saya ingin menanyakan, semuanya sudah dapat yang 10 kilo? Sudah dipegang semuanya?” tanya Presiden kepada para penerima manfaat yang hadir dalam kesempatan tersebut.

“Sudah pak,” jawab penerima manfaat serentak.

Adapun masyarakat yang hadir di sana diketahui merupakan penerima manfaat tambahan. Oleh karenanya, bantuan pangan yang mereka peroleh pada kesempatan tersebut merupakan yang pertama.

“Yang paling penting Januari sudah diterima, nanti akan dapat lagi di bulan Februari, akan dapat lagi di bulan Maret,” kata Presiden.

Kepala Negara pun menyatakan kepada para penerima manfaat bahwa bantuan serupa akan diupayakan pemerintah untuk dilanjutkan hingga bulan Juni mendatang. Namun, Presiden menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi APBN.

“Nanti kalau APBNnya saya lihat mencukupi, dilanjutkan lagi ke April, Mei, Juni, setuju mboten?” kata Kepala Negera.