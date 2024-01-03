Mahfud MD Sebut Telah Komplain ke KPU Soal Simulasi Surat Suara Hanya Tampilkan 2 Paslon

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri Rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) bersama sejumlah anggota TPN dan elite partai politik partai pendukung di Gedung High End, Jalan Menteng, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Mahfud MD menanggapi permasalahan tentang contoh surat suara dalam simulasi Pilpres 2024 yang hanya ada dua pasangan calon dalam simulasi Pilpres 2024 oleh KPU yang terjadi di beberapa wilayah diantaranya Solo dan Banten. Ia mangaku telah komplain langsung ke Ketua KPU, Hasyim Asy'ari terkait hal itu.

"Sudah saya koreksi. Pak Hasyim sudah saya komplain. Kok ada kayak gini. Lalu, dia bilang ini simulasi dari DPD," kata Mahfud.

Mahfud MD juga telah memberikan koreksi atas permasalahan tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap persoalan ini tidak terjadi lagi.