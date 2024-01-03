Gelar Rapat Rutin TPN Ganjar-Mahfud, OSO: Untuk Tentukan Kemenangan Capres Nomor 3

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar rapat perdana pada tahun 2024 pada Rabu (3/1/2024). Rapat yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud itu, turut dihadiri oleh ketua umum parpol pengusung Paslon Nomor Urut 3.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) berkata, rapat itu sangat menentukan kemenangan Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasalnya, rapat itu turut membahas sistem yang berdaulat kepada rakyat.

"Rapat hari ini rapat yang paling penting untuk menentukan kemenangan capres nomor 3, jadi menentukan sekali rapat ini, begitu yakinnya peserta rapat membangun satu sistem ke rakyatan yang berdaulat kepada rakyat," terang OSO usai pertemuan di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Tak hanya itu, kata OSO, rapat tersebut juga mengingatkan kepada APH untuk bersikap adil dalam Pemilu 2024. Untuk itu, ia menyerukan pada TNI-Polri untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.