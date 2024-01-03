Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Rapat Rutin TPN Ganjar-Mahfud, OSO: Untuk Tentukan Kemenangan Capres Nomor 3

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:46 WIB
Gelar Rapat Rutin TPN Ganjar-Mahfud, OSO: Untuk Tentukan Kemenangan Capres Nomor 3
Ketua Umum Partai Hanura, OSO (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar rapat perdana pada tahun 2024 pada Rabu (3/1/2024). Rapat yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud itu, turut dihadiri oleh ketua umum parpol pengusung Paslon Nomor Urut 3.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) berkata, rapat itu sangat menentukan kemenangan Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasalnya, rapat itu turut membahas sistem yang berdaulat kepada rakyat.

"Rapat hari ini rapat yang paling penting untuk menentukan kemenangan capres nomor 3, jadi menentukan sekali rapat ini, begitu yakinnya peserta rapat membangun satu sistem ke rakyatan yang berdaulat kepada rakyat," terang OSO usai pertemuan di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Tak hanya itu, kata OSO, rapat tersebut juga mengingatkan kepada APH untuk bersikap adil dalam Pemilu 2024. Untuk itu, ia menyerukan pada TNI-Polri untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169751//hanura-KslS_large.jpg
Kumpulkan Kader Hanura, Oso: Kita Gak Boleh Menyimpang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169221//partai-qcR9_large.jpg
OSO Akan Kumpulkan Ratusan Anggota DPRD Hanura Jelang Pemilu 2029, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163874//menteri-3gAQ_large.jpg
Sejumlah Menteri, Hasto hingga Gubernur Pramono Sambangi Rumah OSO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162656//pemerintah-3Mxp_large.jpg
Perintah OSO ke Kader Hanura: Sinergi dengan Pemerintah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140929//oso_buka_rakornas_partai_hanura_2025-Dscr_large.jpg
OSO Buka Rakornas Partai Hanura 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133873//bimtek_hanura-eZ6X_large.JPG
OSO Instruksikan 528 Anggota DPRD Hanura di Daerah Jangan Lupakan Kepentingan Rakyatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement