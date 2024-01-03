Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Desa Damai Raih Penghargaan, Yenny Wahid: Berkat Sosok Ganjar Pranowo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |22:17 WIB
Program Desa Damai Raih Penghargaan, Yenny Wahid: Berkat Sosok Ganjar Pranowo
Yenny Wahid (Foto: MPI)
A
A
A

div class="vicon">

JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menjadi salah satu penerima penghargaan ‘Tokoh Pembawa Damai Indonesia’ di acara ‘Konser Lilin Putih’ yang digelar di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu malam (3/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, ia lantas memberikan ungkapan terima kasihnya. Yenny juga turut menuturkan sosok yang memiliki peran andil di balik penghargaan yang ia raih malam itu, yakni Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo.

“Pertama saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan. Saya diberi tahu panitia bahwa penghargaan ini saya terima karena Program Desa Damai yang kami gagas bersama dengan PBB. Saya sangat terbantu dengan sosok yang bernama Ganjar Pranowo,” ujar Yenny, dalam sambutannya.

Yenny menyebut bahwa selama menjalankan Program Desa Damai, Ganjar yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah telah banyak memberi dukungan yang cukup besar.

“Saya sangat terbantu dengan sosok yang bernama Ganjar Pranowo. Ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah banyak memberikan dukungan bagi program-program untuk menciptakan kedamaian terutama di akar rumput,” tuturnya.

“Program Desa Damai dan program sekolah damai disupport oleh Pak Ganjar. Beliau sering hadir dalam acara-acara kami,” imbuhnya.

Yenny menjelaskan, program Desa Damai adalah sebuah program yang bertujuan untuk membangun ketahanan dan kohesi sosial di tingkat desa, di mana pihaknya berfokus untuk menguatkan peran masyarakat desa, terutama perempuan dengan memakai berbagai pendekatan.

“Salah satunya pendekatan ekonomi, pendekatan tentang pelatihan pencegahan konflik dan toleransi dan juga tentang atau perubahan iklim,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Pilpres 2024 Yenny Wahid Konser Lilin Putih Ganjar Pranowo
Follow Okezone di Google News
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Terpopuler
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/10/15/337/3176808/dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/10/15/18/3176851/hamas-JxYU_large.jpg
Tegas! Hamas Eksekusi Massal Anggota Kelompok yang Berafiliasi dengan Israel
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/10/15/338/3176820/panas-U2kL_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Panas Ekstrem di Jakarta dan Sekitar Segera Merreda
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/10/14/337/3176773/tni-v2r0_large.jpg
Profil Mayjen Bangun Nawoko, Sniper Handal Pemilik Brevet Langka Intai Tempur
Advertisement
Advertisement