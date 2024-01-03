Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Yenny Wahid: Komitmen Mereka Telah Teruji!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |22:30 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Yenny Wahid: Komitmen Mereka Telah Teruji!
Yenny Wahid (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengungkapkan sejumlah alasan mengapa dirinya mendukung pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3 tersebut.

Momen itu diungkapkan usai Yenny meraih penghargaan ‘Tokoh Pembawa Damai Indonesia’ di acara ‘Konser Lilin Putih’ yang digelar di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu malam (3/1/2024).

“Kalau boleh saya ingin bercerita sedikit, mungkin banyak yang sudah tahu membaca di berita atau menonton di TV alasan saya mengapa saya mendukung paslon Ganjar-Mahfud,” ujar Yenny, dalam sambutannya.

“Saya banyak mengungkapkan alasan-alasan yang filosofis di sana, tapi ada juga alasan yang praktis,” imbuhnya.

Yenny menilai, Ganjar merupakan salah seorang sosok yang memiliki peran besar dalam membantu sejumlah program untuk menciptakan kedamaian yang ia jalankan.

“Nah saya sangat terbantu oleh sosok yang bernama Ganjar Pranowo, yang ketika menjabat sebagai Gubernur Jateng banyak memberikan dukungan bagi program-program untuk menciptakan kedamaian terutama di akar rumput,” tuturnya.

“Program Desa Damai dan Program Sekolah Damai disupport oleh Pak Ganjar. Beliau sering hadir dalam acara-acara kami. Itulah kenapa saya mengerti betul komitmen beliau untuk menciptakan kedamaian, untuk mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Begitu juga dengan sosok Mahfud MD. Yenny menilai, bahwa Cawapres Nomor Urut 3 tersebut memiliki berbagai pengalaman khusus. Salah satunya dalam hal mendukung dan mendorong gerakan-gerakan untuk menciptakan perdamaian.

“Pak Mahfud sendiri saya punya pengalaman khusus. Pak Mahfud adalah orang yang berjasa untuk ikut menggolkan sebuah Perpres yang bernama Rencana Aksi Nasional Pencegahan Esktrimisme Berbasis Kekerasan,” paparnya.

