INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar-Mahfud, Penonton Konser Lilin Putih Sebut Ganjar Pranowo Pemimpin Kreatif

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |22:48 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, Penonton Konser Lilin Putih Sebut Ganjar Pranowo Pemimpin Kreatif
Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomer urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri gelaran Konser Lilin Putih yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Selain Ganjar dan Mahfud, konser ini dihadiri sejumlah figur publik seperti Lucky Hakim, Anwar Fuady, Yenny Wahid, hingga Once Mekel.

Konser yang mengusung tema Indonesia Damai Indonesia Lebih Baik ini digelar sebagai perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

Acara tersebut juga menjadi wujud nyata persatuan bangsa yang sering disuarakan Ganjar-Mahfud selama berkampanye.

Salah satu penonton konser asal Jakarta, Irma (42), mengaku antusias hadir diacara tersebut. Dia juga mengaku sebagai salah satu pendukung Capres-Cawapres nomer urut 3 ini di Pilpres 2024.

"Kalau saya Pak Ganjar itu orang yang terampil banget, kreatif, terus dia bisa menyelesaikan segala persoalan, jadi kita tegak lurus," ujar Irma kepada MNC Portal Indonesia di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
      
