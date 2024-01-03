Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Tokoh Penerima Penghargaan Pembawa Damai Indonesia di Konser Lilin Putih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |23:24 WIB
6 Tokoh Penerima Penghargaan Pembawa Damai Indonesia di Konser Lilin Putih
Penghargaan tokoh pembawa damai Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menganugerahi penghargaan Tokoh Pembawa Damai Indonesia kepada sejumlah tokoh lintas agama. Salah satunya putri Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yakni Zannuba Ariffah Chafsoh yang akrab disapa Yenny Wahid.

Adapun penghargaan diberikan pada Perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 bersama bertajuk 'Konser Lilin Putih' di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1/2024) malam.

Penghargaan diberikan kepada tokoh agama Kristen, Islam, Hindu, Budha, Hindu, dan Aliran Kepercayaan.

Para penerima adalah Pendeta Darana Moniaga MTH, seorang pelayan yang aktif melayani di Gereja Bethel Indonesia (GBI) dan kebangsaan di lingkungan komunitas Anak Muda.

Kedua adalah Yenny Wahid. Putri Presiden ke-3 Republik Indonesia (RI) Abdurrahman Wahid itu dikenal sebagai pegiat perdamaian dan toleransi beragama di Indonesia. Yenny mendedikasikan diri untuk memberdayakan komunitas marjinal melalui Wahid Foundation.

Ketiga, Peter Lesmana, Wakil Ketua Umum Organisasi Hukum, Humas, dan Teknologi Informasi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Keempat, Gede Suparta Putra yang dikenal aktif melayani di Pura Agung Wira Satia Buana.

Kelima adalah Kanjeng Raden Tumenggung Romo Asun Gotama, Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Hindu Indonesia. Keenam Roy Wibisono Napitupulu. Roy aktif sebagai Pembina Komunitas Sunusantara, Spritualis, dan Budayawan.

