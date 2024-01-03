Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penuh Nilai Toleransi, Pendukung Ganjar-Mahfud Apresiasi Konser Lilin Putih

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |23:35 WIB
Penuh Nilai Toleransi, Pendukung Ganjar-Mahfud Apresiasi Konser Lilin Putih
Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Konser Lilin Putih yang diselenggarakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dihadiri ratusan pendukung Capres-Cawapres nomer urut 3 tersebut. Kebanyakan penonton konser yang hadir merupakan umat kristiani.

Ya, konser Lilin Putih yang digelar di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, itu diadakan sebagai perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

Namun, acara ini juga dihadiri oleh penonton lintas agama. Bahkan, konser Lilin Putih juga mengundang sejumlah tokoh agama yang kian menguatkan nilai toleransi.

Kehangatan para penonton lintas agama pun di apresiasi salah satu pendukung Ganjar-Mahfud, Evi (45), asal Jakarta.

"Iya saya harap yang muslim diadakan juga, yang Kristen juga, Budha juga multi agamalah. Kebetulan kan Desember tahun baru ya, ini mungkin nanti yang lain selanjutnya," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/1/2024) malam.

Evi menuturkan bahwa gelaran semacam ini bisa memberi dampak positif bagi generasi milenial.

"Hal-hal ini kalau bisa sesering mungkin, melibatkan Gen Z juga. Sekarang kan anak muda 50 persen lebih ya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement