Penuh Nilai Toleransi, Pendukung Ganjar-Mahfud Apresiasi Konser Lilin Putih

JAKARTA - Konser Lilin Putih yang diselenggarakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dihadiri ratusan pendukung Capres-Cawapres nomer urut 3 tersebut. Kebanyakan penonton konser yang hadir merupakan umat kristiani.

Ya, konser Lilin Putih yang digelar di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, itu diadakan sebagai perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

Namun, acara ini juga dihadiri oleh penonton lintas agama. Bahkan, konser Lilin Putih juga mengundang sejumlah tokoh agama yang kian menguatkan nilai toleransi.

Kehangatan para penonton lintas agama pun di apresiasi salah satu pendukung Ganjar-Mahfud, Evi (45), asal Jakarta.

"Iya saya harap yang muslim diadakan juga, yang Kristen juga, Budha juga multi agamalah. Kebetulan kan Desember tahun baru ya, ini mungkin nanti yang lain selanjutnya," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/1/2024) malam.

Evi menuturkan bahwa gelaran semacam ini bisa memberi dampak positif bagi generasi milenial.

"Hal-hal ini kalau bisa sesering mungkin, melibatkan Gen Z juga. Sekarang kan anak muda 50 persen lebih ya," ungkapnya.