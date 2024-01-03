Hadiri Konser Lilin Putih, Ganjar Pranowo: Kita Hadir di Sini karena Kita Bersaudara

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa alasannya hadir dalam perayaan Natal dan Tahun Baru dalam acara Konser Lilin Putih yang bertajuk ‘Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik’.

Ganjar mengatakan, jika kehadirannya dengan Mahfud MD itu, keduanya ingin merasakan getaran kebahagiaan dalam perayaan Natal dalam acara Konser Lilin Putih tersebut.

"Mungkin di antara kita tidak satu agama, mungkin di antara kita tidak satu golongan, mungkin di antara kita tidak satu suku, atau barangkali mungkin tidak satu partai, tapi saya ingin meyakinkan kita hadir di sisni karena kita saudara sekemanusiaan," ujar Ganjar saat memberikan sambutannya di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Ganjar pun mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada ribuan peserta yang hadir pada acara itu.

"Selamat Natal dan Tahun Baru untuk bapak ibu semuanya, i love you full," ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, Konser Lilin Putih bertemakan ‘Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik’ adalah konser perayaan Natal dan perayaan Persatuan dalam keragaman.