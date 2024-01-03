Terbongkarnya Kelakuan Pegawai BNN Tersangka KDRT, Ngejatah Istri dan 3 Anak Rp50 Ribu

BEKASI - Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Narkotika Nasional (BNN) inisial AF (42) tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, YA (29), Jatiasih, Kota Bekasi.

Korban YA mengaku menikah dengan AF pada 2015 silam. Di awal pernikahan, hubungan YA dan AF baik-baik saja sebagaimana suami istri.

Petaka dalam pernikahannya mulai terjadi pada 2020. Kala itu, sikap suaminya berubah. Bahkan, YA mengaku sempat digugat cerai.

Kekerasan dan Penelantaran Anak

Pada 11 Juni 2020, YA pun melaporkan penelantaran anak ke instansi tempat suaminya bekerja. Semenjak laporan itu, dirinya mengaku kerap mendapatkan kekerasan.

“Dia orangnya memang temperamental,” kata YA saat ditemui, Selasa 2 Januari 2024.

Tak tahan dengan kelakuan suaminya, YA akhirnya melaporkan suaminya atas kasus dugaan KDRT ke Polres Metro Bekasi Kota pada medio 2021. Laporan itu sempat tidak dilanjutkan lantaran keduanya memilih untuk rujuk.

Namun, sang suami justru kembali melakukan perbuatan KDRT. Bahkan, beberapa kali mengancam YA dengan menggunakan pisau.

“Saya kasih kesempatan, setelah rujuk terjadi KDRT lagi. Saya sempat tahan (laporan) karena memiliki tiga orang anak. Sampai saya enggak kuat ada KDRT berulang di tahun 2022 dan 2023, akhirnya pada bulan Maret 2023 saya minta penyidik untuk melanjutkan laporan saya (tahun 2021),” ujarnya.

Salah satu bukti kekerasan yang diterimanya ialah video CCTV yang kini viral. Dalam video tersebut, pelaku tega mendorong, mencekik dan memukul dirinya, bahkan sang suami juga sempat menodong pisau kepada dirinya.

“(kekerasan) yang parah itu dilakukan di depan anak, saya capek, ini udah lama, rasanya sudah jatuh tertimpa tangga,” tuturnya.