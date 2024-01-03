Kronologi Polisi Dikeroyok Sekelompok Pemuda Mabuk di Tangsel

TANGSEL - Pihak kepolisian membeberkan kronologi aksi pengeroyokan terhadap anggota Polisi Air dan Udara (Polairud) berinisial M di Jalan Gelagah, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel).

Para pelaku yang sudah diamankan berjumlah 4 orang yakni, PIL (30), PK (38), AG (38), dan I (38). Saat kejadian pada 31 Desember 2023 malam itu, kelompok pelaku diduga dalam kondisi mabuk minuman keras.

Pihak kepolisian menerangkan, saat kejadian korban tengah mengendarai sepeda motor. Namun, kelompok pelaku yang sedang mabuk mencegatnya hingga terjadi cekcok mulut.

"Si korban itu naik motor, terus dicegatlah sama beberapa pelaku yang lagi nongkrong. Setelah beberapa saat cekcok mulut lah mereka, jadinya ribut karena para pelaku ini diindikasikan lagi mabuk," terang Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas MS Arifin melalui Kanit Reskrim Iptu Krisna Hasiholan, Rabu (3/1/2024).

Krisna tak menjelaskan spesifik apa pemicu pencegatan korban saat melintas di lokasi. Kata dia, pelaku tiba-tiba mencegat korban karena dalam kondisi mabuk.

"Nggak (saling kenal). Kalau mereka sih bilangnya karena ini daerah saya, begitu. Nggak ada permintaan-permintaan itu, nggak ada. Tapi memang tiba-tiba dicegat aja," ujarnya.